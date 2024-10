Jaki jest sens takich testów? Co oni chcą w ten sposób testować? Chyba znieczulać na syreny. U mnie w korpo tyle razy były testy systemu przeciwpożarowego (testy ewakuacji) że już wszyscy mają na to wywalone bo zakładają, że to kolejne ćwiczenia albo inny fałszywy alarm. Takie testy przynoszą więcej złego niż dobrego.