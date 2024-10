(Zakładam foliową czapeczkę)

Solorz to polski kapitał zbudowany nie tylko przez niego, ale także dzięki służbom po upadku jedynie słusznego systemu. Obce służby którym nie w smak rosnąca pozycja naszego państwa, jego sprawczości , a co za tym idzie i polskiego, dużego kapitału, który jest dla nich konkurencyjny, więc zrobią wszystko, aby go, nas jako państwa sprowadzić na ziemię i pokazać miejsce w szeregu. InPost też zaczyna im przeszkadzać do tego stopnia, Pokaż całość