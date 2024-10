tl;dr W materiale wideo autor nie odpowiada bezpośrednio na pytanie postawione w tytule znaleziska. Omawia on jedynie zmiany na przestrzeni wieków w rodzajach sprzętów służących do spania w wiejskich chatach. Niemniej na podstawie uzyskanych od p. Janickiego informacji można pokusić się o następującą odpowiedź:



Nie spano na łóżkach bo używano innych, mniej wyszukanych sprzętów. Łóżko do początku wieku XX kojarzyło się ze zbytkiem, nadmiernym luksusem.