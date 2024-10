Starzy, sfrustrowani do granic wytrzymałości ich i otoczenia ludzie - pełno ich. Niedawno pod marketem pakuję zakupy do samochodu, obok postawiłem wózek i przenoszę siatki do bagażnika. Przylazł do mnie taki i mówi żeby ten wózek nie stawiać tak bo pojedzie i komuś samochód zarysuje. Mówię że spokojnie, nie pojedzie bo postawiłem go bezpiecznie (rzeczywiście stał w wyrwie i sam się nie mógł potoczyć). Ale nie - on mi zrobi wykład żeby Pokaż całość