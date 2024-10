No. Wypowiedź kobiety. Tego nie da się nie zauważyć. Tak samo jak faktu, że nie rozumie Ona sensu badań naukowych nawet wtedy, gdy nie prowadzą one we właściwym kierunku. Tylko ignorant bedzie się wyśmiewał z Demokryta komentując Jego Teorię Atomową Świata. Czy kosmologię Galileusza. Pieniądze wydawane na naukę mogą drażnić marnie sytuowanych analfabetów, ale z całą pewnością nie są krytykowane przez laureatów Nagrody Nobla. Jest cała przestrzeń "badań podstawowych" nie dających kompletnie Pokaż całość