Tak działa reżim kijowski. Nagłaśniać, krytykować, nie wspierać takiej patrologii. Dając ciche przyzwolenie na to skazujemy się w razie czego na taki sam los.



Walczyć ma armia zawodowa i ochotnicy. Jak ich brakuje no to sorry, zaczynamy rozmowy pokojowe.



A po wojnie żeby odbudować demografię łapanki kobiet i sztuczne ich zapładnianie?