Oto 24. antologia, którą udostępniamy całkowicie bezpłatnie! Tym razem przygotowaliśmy dla was 12 opowiadań o tematyce gastronomiczno-fantastycznej. Co wyszło z takiego połączenia? Przekonajcie się sami! Antologia tradycyjnie jest dostępna w czterech formatach do wyboru.