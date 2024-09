PiS kradł w setkach milionów i ma ponad 30% poparcia. Myślicie, że obecni politycy KO i przybudówek tego nie zauważyli? Kiedyś pewnie się cieszyli, że udało się wyciągnąć kilka średnich krajowych, dzisiaj już mają pewność, że po jednej kadencji bez konsekwencji można zostać multimilionerem i znowu prowadzić do sytuacji, gdzie polityk to jest ELITA, w dodatku ELITA posiadająca WŁADZĘ i jeszcze ludzie będą ci dziękować... Przez idiotyczne podejście do wyborów jakieś 60-70% Pokaż całość