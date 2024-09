"Zielona Granicą" to film-szczujnia. Opluwający i oczerniający polskich funkcjonariuszy.



Ba - już na ten moment oczywistym jest, że to była manipulacja, bo po pierwsze same te środowiska przyznały, że to fikcja, a po drugie premier z drugiej opcji wprost potwierdził, że działania Straży Granicznej są w pełni uzasadnione i są kontynuowane.



Zielona Granicą to nic innego, jak paszkwil wspierający rosyjską propagandę i wojnę hybrydową.



Jeśli teraz jeszcze dostaje Złote Lwy, to chyba Pokaż całość