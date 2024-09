Wypadałoby wznowić działania bazy ,zawsze to lepszy głos w sprawie praw do terenów i wydobycia kopalin . Traktat antarktyczny kiedyś się skończy a ,,normalne" kraje od dawna łaszą się na to. Polska jak najbardziej ma też do tego prawo i powinna działać w tym kierunku ,ale kogo ja oszukuje ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )