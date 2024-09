Dwa takie przypadki na 20 lat funkcjonowania tych przepisów są właśnie dowodem, że Polacy "dorośli" do posiadania broni palnej.

Broni czarnoprochowej jest blisko pół miliona w rękach prywatnych.



I 2, słownie dwa takie przypadki służą do dokręcania śruby. Przecież powinno być dokładnie odwrotnie - statystycznie pomijalne zdarzenia, a więc powinno się luzować ograniczenia.

Jest jasne, że to wszystko ma iść w jedną stronę do ograniczenia posiadania noży jak w Anglii. W totalitaryzmie nie możesz mieć żadnej broni.



Podsumowując: Pokaż całość