To jest brak procedur. Cała prawda o kraju który trzyma się na trytki. W normalnych warunkach powinni dostać telefon / mail i alert w systemie. Tyle.



Okazuje się, że no ZAPOMNIAŁO im się. Cała reszta założeń na Bystrzycy przez to poszła w p---u. Teraz k---a srają żarem w Stabłowicach. No idioci.