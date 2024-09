W 1997 roku zginęło 54 osób.

Na X widziałam wypowiedź radnej, że zaginionych jest 100 osób. Nikt nic nie wie. 3 osoby zmarłe leżą w workach, bo nie ma jak ich przetransportować.

2 tygodnie temu Czechy ostrzegały. U nas jak to u nas, nikt się nie zainteresuje dopóki tragedia nie nadejdzie.

Po co angażować siły i środki. Może zdarzy się cud.

Banda (cenzura) nami rządzi.



To państwo to jakiś nieśmieszny mem.