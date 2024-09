Na pariskim peripherique ogolnie, kilka obwodnic mozna bylo jezdzic 70km/h, tyle tylko ze przez kilka godzin w srodku nocy. Przez pozostaly czas byl i jest to najdluzszy parking swiata. Srednia porusza sie to w najlepszym razie 25km/h w niekonczacym sie korku. Wprowadzenie ograniczenia niczego nie zmini. A juz z cala pewnoscia nie zlikwiduje korkow.



Kiedys zeby dostac sie z centrum na lotnisko uzywalem metra, no ale od lat wejscie do metra to Pokaż całość