Podejrzewam, ze zbyt wielu osobom nie zalezy na tym, zeby Sebastianek wrocil kiedykolwiek do Polski i zeby wsadzili go do puchy. Gdyby wrocil i zaczal spiewac w nadziei na zlagodzenie kary, to niejednemu czlowiekowi zniszczylby zycie. Im dalej jest od Polski, tym lepiej dla niego i jego dawnych wspolpracownikow.



Jedynie szkoda tej rodziny, bo ten smiec za to co zrobil powinien wydobywac wegiel wykalaczka do konca zycia, o chlebie i wodzie.