My jako płeć jesteśmy p--------i z tą obsesją na punkcie seksu, większość z nas jako tako nad tym panuje ale jest cała zgraja takich kalek bez samokontroli i mamy efekty. Niech nikt mi nie wmawia, że mamy takie samo podejście do seksu jak kobiety bo to jest największa bzdura, do której próbują nas często przekonać kobiety jak jest im akurat wygodnie. Dla kobiet s--s to raczej narzędzie do kontroli mężczyzn niż potrzeba, Pokaż całość