Co za bzdury. To powinno być prawnie zakazane złodziejstwo publicznych pieniędzy przez polityka Jak można dać komuś 400 tys. zł za nabazgranie takich bohomazów jak to logo? W ogóle to rzygać się chce od tych wszystkich głupich kampanii promujących województwa, miast itd. Masakra po prostu, którą trzeba zakazać.