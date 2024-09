Teraz to i tak jest kulturka, 20 lat temu w pewnym nordyckim koncernie baba manago o wyglądzie otyłego albinosa zagięła parol na mojego kumpla do tego stopnia, że co dwa tygodnie były "konferencje" w Wiśle i Zakopanym, facet nie był w stanie się przemóc żeby ją przelecieć mimo, że wszyscy mu to radzili bo babsko było mocno umocowane i to w skali europejskiej. W końcu się zwolnił sam bo się bał, że Pokaż całość