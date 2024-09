Czyżby za migracją stało lobby więzienne? Czy może politycy europejscy to idioci, którzy nie żądali sobie nigdy pytań pokroju:

- czemu Afryka i bliski wschód wygląda jak wygląda?

- czemu niektóre kultury nigdy się nie uprzemysłowiły?

- jeśli zasiłki to taki dobry pomysł, czemu by całej gospodarki nie oprzeć o zasiłki?