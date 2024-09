VAT VATem, można go z książek zdjąć. Ale nie udawajmy, że ma on wpływ na czytelnictwo w Polsce. Przy cenie książki np. 49,99 VATu jest niecałe 2,40 PLN. Nawet jeśli cena książki przy 0% VAT będzie niższa o tę kwotę (a w rzeczywistości nie będzie) to wpływ na czytelnictwo będzie na poziomie błędu statystycznego.



Zwiększenie czytelnictwa to kwestia kulturowa, a nie podatkowa. Same książki można mieć za darmo. Podobno istnieją jeszcze biblioteki, Pokaż całość