To się teraz dzieje nie za PiS. Na granicy z Białorusią NGOsy chronione pomagają wypełniać dokumenty, od granicy z Niemcami to co udało się nagłośnić to jakieś 7k. Odkąd nowy rząd rządzi nagrań i informacji od Straży Granicznej nie dostajemy chyba że jakoś się przedostały do Internetu.