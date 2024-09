Pokaż całość

Nieprawda, politycy mają to na uwadze, ponieważ robią bardzo wiele żeby tych przybyszy było jak najwięcej, a Polaków jak najmniej. Jeśli ktoś myśli, że politycy - ludzie, którzy wykazali się niemałą inteligencją, umiejętnościami i determinacją żeby dorwać się do koryta - są idiotami, to się, delikatnie mówiąc, myli. Są wyjątki jak Rysiu Czarnecki, ale zawsze się trafią tacy którzy się podczepiają do okrętu i krzyczą "płyniemy!".Nasi politycy u steru dobrze wiedzą co robią i w co nas wpakują. Z jakiegoś powodu nie dość że temu nie przeciwdziałają, to jeszcze w różne sposoby pomagają imigrantom. PiS-dolce robili to po swojemu (jak się dowiadujemy, na tym nawet zarabiali). Koalicja rządząca po prostu pomachała batem nad głowami żołnierzy za "nadużycie siły" oraz najwyraźniej zakazali ruszać organizacji przemycających nachodźców przez