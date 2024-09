"Zresztą, zdjęć z popularnymi Polakami Swiridow ma dziesiątki. Dla przykładu, pozował do wspólnych fotek z piosenkarką Marylą Rodowicz, aktorką Barbarą Brylską, a także Lechem Wałęsą, Radosławem Sikorskim, Wojciechem Jaruzelskim"

To porównanie jest też niezłe:Jakiś chłop podchodzi do Rodowicz i prosi o fotkę to jest to samo co wyjazd do rosji do człowieka wydalonego z Czech i Polski i wspólna kolacja XD