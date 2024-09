W sumie to takie XDDD, że w Europie (a za nią także i w PL) dłuuugo sądzono iż "przemocowość" Ameryki i wyjątkowość tamtych problemów to skutek ofkors nieskrępowanego dostępu populacji do broni palnej i w ogóle



I oczywiście w Europie robi się to lepiej i jest bezpieczniej, bo rynek broni dla cywili jest oczywiście skutecznie blokowany ustawami, centrala rządzi broniarzami, a ci muszą się "gimnastykować" do takich czy śmakich odgórnie narzuconych im Pokaż całość