Wiele budżetówek posiada swoje własne hotele pracownicze. Mój tata kiedyś pracował w ZUSie i zdarzało się, że jechał z mamą do innego miasta i zatrzymywali się w takim hotelu zusu np w szczecinie z tego co pamiętam. Łóżka małżeńskie są wstawiane właśnie z tego powodu. Często pracownicy zabierają partnerów i korzystają z tych miejsc jako tanich hoteli kiedy grafik na to pozwala.