Jak zwykle brakuje w takich artykułach:

-ile to było w latach poprzednich czyli ile łącznie zostało sprzedane powiedzmy przez ostatnie 4 lata rok do roku

-kiedy zostały zawarte umowy na tą sprzedaż



porównywanie połowy jednego roku z inną bez pełnego kontekstu jest bzdurne bo równie dobrze w drugiej połowie 2023 mogliśmy sprzedać 10 razy tyle. Z tego co znalazłem to w 2023 to 200 tysięcy zostało wysłanych w ciągu 2 pierwszych miesięcy Pokaż całość