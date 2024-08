Hehe... Ale wciąż najbardziej zabawne jest to, że to Merkel zapraszała dzikusów, a teraz przepchnęli prawo, że mają być odsyłani do pierwszego kraju, w którym dostali się do EU.

To tak jakby sąsiad z trzeciego piętra zapraszał do siebie różnych kolesi, ale później tych niechcianych odsyłał do lokatorów z parteru, bo przecież musieli tamtędy przechodzić.