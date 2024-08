Tacy ludzie nami rządzą. Tacy ludzie pozwalają na inwazję na nasz kraj wspieraną przez UE i Niemcy (to Niemcy robili "refugees welcome", nie my).



Kiedy w końcu polityka UE się zmieni?



Tacy ludzie prowadzą do coraz większych napięć społecznych. A jeśli napięcia nie będą rozładowane to się to zawsze kończy czymś niemiłym.