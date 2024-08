Kto był pod płotem to wie jak te "siły wyglądają". A wyglądają tak samo jak te od ruskich co dostały wciry w obwodzie kurskim.

Dzieciaki 17+lat przerażone, siłą wcielone do armii, nadzorowane przez starszych służbą bo pewnie sami daliby nogę przy pierwszej okazji.



Kto służył pod płotem, a nawet jeszcze zanim powstał to naoglądał się takich smutnych obrazków z ich "patroli". Obrazków które wyraźnie mówiły że tam są tacy sami ludzie jak my, tylko "po złej stronie barykady, ze złym rządem".



Do dziś mam obraz w głowie jak podczas "odeskortowania wzdłuż linii" grupę ok 12 białoruskich, składających się prawie w całości z osób wyglądających jak (dosłownie) licealiści/gimnazjaliści, jeden z nich skromnie pomachał mi na przywitanie... po czym dostał lepie od starego szweja który ich nadzorował. Pokaż całość