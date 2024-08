Sesja Q&A to jest jakaś parodia w wykonaniu tych pań. Pomijam już brak zadbania o tło na kamerce, bo hehe zdalna. W ich wypowiedziach widać znudzenie, poirytowanie i niechęć do odpowiedzi, a przede wszystkim brak szacunku do sprzedawcy (firm), które bądź co bądź są ich KLIENTAMI. Na miejscu managementu, wywaliłbym na bruk widząc te farsę.