Polska kupuje najwięcej czołgów na świecie. Marzenie każdej zbrojeniówki. Można w związku z tym wynegocjować mocne rzeczy dla Polski. Węgrzy przy wielokrotnie mniejszym zamówieniu na niemieckie pojazdy, dostali fabrykę. To samo Włosi. Nowegowie za kilkadziesiąt czołgów dostali inwestycje w fabrykę amunicji przed wynikiem konkursu, a wariant K2 opracowany dla nich dla free. Czechy składając małe zamówienia dostają Czeski wariant, transfer technologi do modernizacji, możliwość produkcji części eksploatacyjnych. I można wymieniać jak inne kraje dbają by procent PKB wydany na wojsko został w kraju.



Co dostała Polska za zakup K2? ZERO. Czołgi potrzebują: amunicji, części zamiennych, transferu technologi do modernizacji, integracji z krajowym system więc wariantu PL, bazy serwisowej, bezy szkoleniowej. Polska kupiła czołgi K2 po cenie z półki. I to wszystko musi zapewnić sobie sama. To generuje tak ogromny koszt, że nas nie stać i tu już jest kolejny problem.



Co dostali Koreańczyki za K2? Dużo. Mieli giga problem. Kończyło im się zamówienie dla Koreańskiego wojska. A nikt na świecie nie chciał kupić ich czołgów. To oznaczało, że by musieli likwidować nie rentowe fabryki albo płacić za ich nic nie robienie. Pojawia się Polska. Zapewnia im pracę na kolejne lata. Co więcej. Korea nie musi robić offsetu. Nie musi cześć zarobionych pieniędzy inwestować w Polsce. Kupując nam np. fabrykę amunicji. Co więcej, Polacy nie zapewniła sobie produkcji części eksploatacyjnych oraz amunicji. Więc wszystko im sprzedadzą. Polacy nie wymagali by postawić im ASO. Więc Polacy też i za serwis zapłacą. A to oznacza, że Koreańczyki zarobią na jednym czołgu więcej niż to za ile go sprzedali. Ktoś napisze, że Korea dała możliwość produkcji w Polsce. I tu jest kolejna imba. Bo Polaki nie stać na to. Co więcej Polska z najlepszej pozycji do negocjacji, teraz ma najgorszą. Z nikt nie chce kupować K2 do Polska potrzebuje rzeczy do obsługi K2 bo pierwsza umowa ich nie zawiera. W tym brak pojazdów towarzyszących. Kora nic nie musi. To Polska jest od nich uzależnienia teraz. Korea ma spokój z produkcją na kilka lat. To może sobie na spokojnie szukać innych klientów. A to Polacy muszą im płakać pod drzwiami, bo bez Korei czołgi nie będą działać. To Korea nie chce nic dać od siebie, nie chcę dać zniżek.



