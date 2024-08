W sporcie zawodowym/wyczynowym albo poświęcasz się całkowicie albo cię wyprzedzają ci co poświęcają się całkowicie ¯\(ツ)/¯

Chcesz mieć wyniki to musisz trenować a nie zbijać bąki przed kompem ( ╭ ☞ σ ͜ ʖ σ ) ╭ ☞



Trzeba jednak uważać, aby się nie przygotować do zawodów za bardzo jak Fajdek bo można się zdziwić ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )