Jakby tak popatrzeć na tę wojnę z trochę innej perspektywy, to to nie była wojna o zasoby, nie była o bezpieczeństwo, nie była przeciwko ekspansji NATO, tylko to była wojna o ludzi. W Rosji co raz mniej Rosjan, a tacy Ukraińcy z pogranicza, Donbas, Krym, no łakome kąski, mega dużo ludzi, podobnych kulturowo, możnaby udawać, że to Rosjanie.



Wygląda, jakby Rosja desperacko szukała Rosjan, których im wbrew pozorom brakuje.