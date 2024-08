Teraz to już strach na peronie stanąć, bo można się nie spodobać randomowemu ćpunowi alkusowi i popchnie człowieka pod pociąg. Najlepsze, że na wykopie pełno takich # narkotykizawszespoko , co to uważają się za wyżyny społeczne, które gardzą normalnymi ludźmi, bo śmieli pracować w Biedronce, jak choćby ten patus mefedroniarz-alkoholik 4mmc-enjoyer (nie wiem, dlaczego moderacja nie banuje jego wpisów, gdzie jest dumny ze swoich nałogów).