To jest amerykańskie wyobrażenie o wolności, równocześnie zepchnięcie wielu problemów na margines i cyk fajrant.



Mnie najbardziej przeraża coś o czym o dziwo mało się mówi bezpośrednio nadal ale aktywnie działają w tym kierunku tacy spece jak typek który ma też kanał YT - Nick Johnson. Możesz kupić dom czy mieszkanie w USA za ciężki hajs i wcale domyślnie nie jest takie jasne że to realnie za ileś lat będzie w ogóle cokolwiek warte. Owszem cena średnia rośnie ale to jest cała branża wokół planowania gdzie mieszkać faktycznie.



Boom na apartamentowce ale nawet w nowych inwestycjach z ostatnich lat nagle cała ulica na dole potrafi być zasiedlona przez namioty z wariatami, ćpunami, przestępcami itp. itd.

Albo masz dom i sytuacja się zaczyna pogarszać - więcej kolorowych, dotychczasowi ludzie zaczynają się wyprowadzać, pojawiają się puste domy w co którymś ktoś na dziko się wprowadzi - nagle zostajesz pośród czegoś takiego. Za twój dom nikt nie da 10 tys. USD nagle. Pokaż całość