PiSior nie dość, że kradnie, to jeszcze jest niekompetentny i niszczy firmę, na której żeruje. PiSiorska szarańcza te mniejsze firmy wykończyła bardzo szybko - chociażby jak stadnina w Janowie, by pogrążyć te większe potrzebowali kilku lat - jak poczta czy PKP. Po kilka etatów w jednej firmie, po kilka w drugiej, po kilka w trzeciej, a i tak nie pojawiali się w pracy. Odebrać co do grosza i do pierdla.