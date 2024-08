najgorsze że to nie bójka tylko zabijanie człowieka, takie kopniaki z rozbiegu w głowę, oczodoły, skronia gwarantują w 99% śmierć. A jeszcze gorzej jak ofiara przeżyje z uszkodzonym mózgiem i bez wzroku i musi tak żyć przez następne ~50 lat.



Osoby odpowiedzialne za ustawy imigranckie powinny zostać rozliczone. Ich działanie to to samo co wypuszczenie tygrysów na ulicę czy wlanie trucizny do wodociągu