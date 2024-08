Twitter to wrzod na dupie lewicy, ktorego najpierw probowalo sie zdyskredytowac a teraz wyrwac. Facebooki, google, etc. etc. ladnie cenzuruja na rzadowa modle, a Musk nie chce.



Najlepsze, ze Musk ktory jest mocno za Izraelem nie cenzuruje tego co Izrael robi w Palestynie. Gdyby nie twitter swiat by sie nie dowiedzial o bombardowaniach szkol, swiatyn czy placowek z pomoca. Gdyby nie twitter swiat by nie wiedzial o zbiorowych gwaltach na palestynskich kobietach i debacie w izraelskim rzadzie ktory w sumie ustalil iz gwalcic sobie moga do woli.



Nie dziwie sie, ze US ktore co chwila dosyla nowe bomby i rakiety dla Izraela chce twiitera i Muska zniszczyc. A Europa robi to co jej US kaze.



