Nie mam nic do gier pay2win albo z mikropłatnościami. To co mnie wkurza, bo jestem dobrym graczem, to 2 problemy:

1.) algorytmy dobierania drużyn na podstawie twoich statystyk np. World of Tanks albo Star Conflict. Na początku wymiatasz, po tygodniu serwer rzuca cie ciągle na graczy, ktorzy w ta gre graja 5 lat albo wydali fortune, zeby osiagnac to co maja, wiec po jakimś czasie zaczynasz ciągle przegrywać, albo statystki wygrywania wyniszą Pokaż całość