Gdyby byli w stanie zająć Biełgorod to byłby to jakiś sukces, olbrzymia strata wizerunkowa dla Rosji i dla samego Putina. Ruscy musieliby własne miasto atakować. Biełgorod jest tylko 10 km od granicy. Kursk, o którym się ostatnio mówi to 80 km, zdecydowanie za daleko.