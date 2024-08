po prostu komicy mają dość przenikliwy umysł i są realistami dlatego wyłapują absurdy naszej rzeczywistości i żarty same się piszą - niestety to wzmaga skłonności do depresji bo suma sumarum życie jest bez sensu a zwłaszcza z chorobami typu parkinson więc racjonalnie jest się wypisać z tego cyrku....