Napiszę ten post z perspektywy mieszańca Gliwic (aczkolwiek to jest moje subiektywne zdanie). Wszyscy rządzący mają temat ekologii i Odry w dupie. Jako psiarz szukam często miejscówek ustronnych, żeby psisko mogło pobiegać bezpiecznie, nad Dzierżno też chodziłem, ale tam jest taki syf zrobiony głównie przez wędkarzy, że to dramat. Rozbijają obozowiska nad samą wodą, spędzają tam weekendy ale to co po sobie pozostawiają to przechodzi ludzkie pojęcie. Setki butelek, puszek po piwie Pokaż całość