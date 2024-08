Czy człowiek z takimi zobowiązaniami jest wiarygodnym doradcą? Jego działania mogą wprowadzać w błąd i narażać nieświadomych ludzi na straty finansowe. Zamiast oferować rzeczywiste wsparcie, Bilski może sprzedawać iluzję sukcesu. Czyni to jego działalność potencjalnie szkodliwą i niebezpieczną dla uczestników. Odpowiednim przykładem takich podejrzanych "guru" jest Philippe Gagnon. To kanadyjski doradca finansowy i mówca motywacyjny, który (podobnie jak Szymon B.) promował siebie jako eksperta w zakresie inwestycji i planowania finansowego. W przypadku Gagnona w 2016 roku odkryto, że prowadził schemat Ponziego, obiecując klientom wysokie zyski z inwestycji, które w rzeczywistości były fałszywe. Używał nowych funduszy inwestorów do spłacania wcześniejszych inwestorów, co jest klasycznym przykładem oszustwa typu Ponzi. Innym przykładem jest Sean Quinn, niegdyś jeden z najbogatszych ludzi w Irlandii. Był znanym przedsiębiorcą i mówcą motywacyjnym. Zbudował swoje imperium w branży ubezpieczeniowej i budowlanej, zdobywając przy tym szacunek i zaufanie wielu inwestorów. Jednak jego agresywne i ryzykowne inwestycje, szczególnie te związane z Anglo Irish Bank, doprowadziły do katastrofy finansowej. Quinn wprowadził inwestorów w błąd co do stabilności finansowej swoich przedsięwzięć. Zakończyło się to ogromnymi długami i ogłoszeniem bankructwa. Historie takie jak Bilskiego, Gagnona i Quinna są brutalnym przypomnieniem, że iluzja sukcesu może być niebezpieczna. Wielu samozwańczych ekspertów finansowych wykorzystuje brak wiedzy i nadzieje ludzi na szybkie wzbogacenie się. Jednak za obietnicami łatwych zysków często kryją się pułapki i manipulacje. To ostrzeżenie dla wszystkich, którzy szukają dróg do finansowej niezależności.