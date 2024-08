Ta.. projekt, który obywatele chcą i na którym koalicja mogłaby zyskać to nie, ale bk0%, której obywatele (i niektóre ministerstwa) nie chcą to już trzeba pchać choćby nie wiem co. Widać, że oni nie wyciągnęli żadnych wniosków z 2015 roku. Jak będą dalej tak robić to niech się nie zdziwią, jak przejebią wybory za 3 lata.