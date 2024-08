No przecież sam powiedział, żeby poszli sie #!$%@?ć, no to poszli a teraz ich pozywa?

Nie znam się na marketingu, ale znam się na byciu konsumentem i powiem szczerze, że do niczego mnie nie zachęcają reklamy na "X", a prawdę mówiąc, to mnie zniechęcają.

Wielu reklam produktów mi nieznanych nawet nie umiem odróżnić od scamów, których też teraz jest pełno i nikt ich nie weryfikuje.

Reklamy latające między ruską propagandą, fejknewsami, porn-botami co potrafią wrzucić całe filmy pornograficzne albo Onlyfansowymi naganiaczami? To nie brzmi w ogóle apetycznie, zwłaszcza że jest jeszcze jeden problem: Linki osadzone.

Możesz wrzucić jakieś zdjęcie czy film na X-a, wygląda jak zwykłe multimedia hostowane przez portal, ale jak tylko klikniesz myszką, to bez żadnego komunikatu czy ostrzeżenia, przenosi cię na dziwne portale, które na szczęście mi antywirus z miejsca wycina.



