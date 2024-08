Zawsze podchodząc do kogoś nieznajomego leżącego aby sprawdzić czy żyje / jest przytomny / itp... należy to robić w kilku krokach

- najpierw próbujemy nawiązać kontakt głosowy z daleka

- następnie powoli się nachylamy i szturchamy

- dopiero jak powyższe nic nie dają to kucamy przy leżącym ale dalej uważamy



do tego jeśli trzyma broń (bo np. kulkę dostał i upadł) to broń najpierw usuwamy, jak się ocknie to może dalej atakować... Pokaż całość