Miło, że wspomniałeś o Torysach, którzy przez ostatnie kilkanaście lat robili dokładnie to samo. I z tymi komunistami to ostatni update miałeś dawno temu. Obie opcje to miękkie faje na pasku dużego biznesu, myślące najdalej do następnych wyborów. W rozwiniętych krajach, a zwłaszcza w UK żaden podział na prawicę i lewicę nie istnieje, zdechł dawno temu.