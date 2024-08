"Polak został oskarżony również o oszustwo przy automatach służących do zwrotu butelek z kaucją oraz cztery przypadki publicznego obnażania się. "



Z jednej strony cieszy mnie, że największa patologia wyjechała z kraju, z drugiej takie śmietniki tworzą potem obraz Polaków na świecie.

Tak samo jest z imigrantami, których my przyjmujemy - to najgorsze patusy, bo ci ciężko pracujący zostali u siebie.

Dlatego każdy kraj powinien móc decydować o tym kogo wpuszcza na Pokaż całość