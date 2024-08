Jeśli ten koleś nie napisał nic typu "Zabijmy wszystkich muslimów" to



Dziękuje wam lewusy za stworzenie państwa autorytarnego. Kto by podejrzewał (chociaż ja akurat tak) że to lewica #!$%@? autorytaryzm XXI wieku. #!$%@? wam w dupę. #!$%@? zbrodniomyśl (chociaż nie wiem czy mnie nie aresztują za "#!$%@? wam w dupę" za zbrodnię nienawiści)