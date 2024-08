Wydarzenia miały miejsce w piątek, 3 listopada, w gminie Blumenau w Santa Catarina w Brazylii i wywołały zamieszanie w sieciach społecznościowych. Lokalne media ujawniły, że do brutalnego zdarzenia doszło przed supermarketem Giassi, zlokalizowanym w dzielnicy Victor Konder.



Według oficjalnych doniesień do konfliktu doszło w pobliżu supermarketu, kiedy ojciec rodziny robił zakupy w towarzystwie najmłodszej córki. Podobno 19-letni sprzedawca uliczny podszedł i poczęstował małą dziewczynkę słodyczami, która odmówiła zakupu i odeszła od niego. Jednak wychodząc ze sklepu, sprzedawca ponownie podszedł do dziewczyny, co wywołało wściekłość ojca.



Kłótnia słowna szybko się nasiliła, gdy sprzedawca rzekomo kopnął wózek na zakupy i groził im nożem. Po bójce ojciec wziął nóż i wielokrotnie zaatakował mężczyznę, dźgając go w klatkę piersiową, powodując poważne obrażenia. Internauci, którzy byli świadkami zdarzenia, wyjęli telefony komórkowe i nagrali atak.



